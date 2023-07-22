Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату УПЛ в минулому сезоні. Не дивно, що європейські клуби виявляють підвищену зацікавленість у таранному форварді, пише 24 Канал.
До теми Довбик користується попитом: у клубу Циганкова з'явився конкурент на підписання форварда
"Золота клітка" Довбика
Наразі предметну зацікавленість у футболісті збірної України виявляє іспанська Жирона. Вболівальники цього клубу навіть створили хештег FreeDovbyk. Вони вважають, що Дніпро-1 тримає форварда в "клітці" та перешкоджає трансферу до іспанського клубу.
Один з фанатів "жирондинців" навіть створив проморолик зі "звільнення Довбика з в'язниці". Очевидно, що вболівальники дуже розраховують побачити в новому сезоні український дует Довбик – Циганков, який буде штампувати голи в Ла Лізі.
Дивіться відео "визволення Довбика"
Епопея з переходом Довбика
- Нагадаємо, що Артем Довбик неодноразово заявляв про свої наміри продовжити кар'єру в одному з топ-чемпіонатів.
- Проте на початку червня 25-річний нападник несподівано продовжив контракт з Дніпром-1. Це автоматично підвищило трансферну вартість бомбардира та відсіяло зайвих претендентів.
- Заради переходу Довбика керівництво Жирони навіть звернулося до City Football Group. Проте наразі невідомо, чим завершилися перемовини.