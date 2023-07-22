Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату УПЛ в минулому сезоні. Не дивно, що європейські клуби виявляють підвищену зацікавленість у таранному форварді, пише 24 Канал.

До теми Довбик користується попитом: у клубу Циганкова з'явився конкурент на підписання форварда

"Золота клітка" Довбика

Наразі предметну зацікавленість у футболісті збірної України виявляє іспанська Жирона. Вболівальники цього клубу навіть створили хештег FreeDovbyk. Вони вважають, що Дніпро-1 тримає форварда в "клітці" та перешкоджає трансферу до іспанського клубу.

Один з фанатів "жирондинців" навіть створив проморолик зі "звільнення Довбика з в'язниці". Очевидно, що вболівальники дуже розраховують побачити в новому сезоні український дует Довбик – Циганков, який буде штампувати голи в Ла Лізі.

Дивіться відео "визволення Довбика"

Епопея з переходом Довбика