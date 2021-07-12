Криваве святкування: декілька вболівальників збірної Італії загинули, святкуючи перемогу на Євро

Збірна Італії стала переможцем чемпіонату Європи з футболу. Італійські вболівальники всю ніч з 11 на 12 липня святкували цей тріумф. В деяких випадках святкування закінчилося трагедією

Святкування в Італії прокотилося по всіх містах та селах з півночі на південь. Правоохоронці зафіксували чимало порушень, а медики – травми. При цьому в Італії тепер є побоювання, що новий штамп коронавірусу "Дельта" швидше може поширитися країною. Адже в багатьох містах святкування було хаотичне, без дотримання необхідних карантинних обмежень.

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Смертельні випадки

В Катанії сталася аварія, в якій загинув 19-літній юнак. Ще четверо осіб отримали травму. Усі вони на мотоциклах та мопедах їхали святкувати перемогу збірної Італії.

У місті Фоджа був застрелений 32-річний чоловік. Це сталося під час святкування.

У Венеції в одному з каналів виявили тіло чоловіка. Його особу досі не встановили. На ньому немає слідів насильницької смерті. У поліції припускають, що він теж міг померти під час святкування.

Окрім того, в різних містах зафіксовано чимало випадків, коли вболівальники отримали травми. Серед них і шестирічний хлопчик.

У деяких містах групи вболівальників вступали у конфлікт з правоохоронцями, де теж не обійшлося без травми.

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