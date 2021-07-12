Італія пройшла до півфіналу завдяки тому, що в серії пенальті перемогла команду Іспанії. У фіналі Євро-2020 проти Англії історія повторилася – Італії знову довелося здобути перемогу по пенальті.

Як це було Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

Хід серії пенальті у фіналі Євро-2020

Англія краще розпочала серію: на гол Берарді та змарнований шанс Белотті господарі "Вемблі" відповіли точними ударами Кейна та Магвайра.

Після цього Пікфорд був близьким, щоб відбити удар Бонуччі, але не дотягнувся до м'яча. Натомість в Англії свою нагоду змарнував Рашфорд, пробивши у стійку. Відразу вперед Італію вивів Бернардескі, після чого Доннарумма відбив удар Санчо.

Принести перемогу "скуадрі адзуррі" міг Жоржиньо. Та хавбек Челсі не переграв Пікфорда. Вирішальний пенальті не забив Сака. Удар гравця Англії відбив Доннарумма.

Італія – Англія відео серії пенальті