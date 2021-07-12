Церемонія нагородження розпочалася через декілька хвилин після того, як Доннарумма відбив пенальті Сака та приніс Італії перемогу на Євро-2020.

Як це було Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

Першими свої нагороди отримали арбітри. Після цього гравці збірної Англії як команди, яка поступилася у фіналі. Англійські футболісти мало не одразу ж знімали з себе срібні нагороди.

Після цього дійшла черга до гравців збірної Італії. Першим по золоту медаль відправили захисника Леонардо Спінаццолу. Він травмувався у чвертьфіналі і може пропустити рік через ушкодження. Але його запросили на фінал. Тож під час церемонії гравець пересувався на милицях.

Після того, як гравці та тренери отримали золоту медаль, кубок імені Анрі Делоне вручили капітану збірної Італії Джорджо К'єлліні.

Відео церемонії нагородження переможців Євро-2020

Варто додати, що до того моменту, як італійцям вручили нагороди, майже всі англійські вболівальники покинули стадіон "Вемблі".