Напруга не лише на полі: вболівальники Нідерландів та Англії влаштували сутичку перед матчем
10 липня 2024, 22:34Читать новость на русском
Джерело:Football Hub
Напередодні матчу півфіналу Євро-2024 вболівальники збірної Нідерландів напали на фанатів Англії. Не обійшлося й без погрому.
У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінал на Євро-2024. У запеклому протистоянні зійдуться збірні Нідерландів та Англії.
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Сутичка між вболівальниками перед матчем
Бійка сталася в одному з пабів Дортмунда, у якому і відбувається другий півфінал Євро-2024.
Вболівальники збірної Нідерландів напали на англійців після словесної перепалки, кидаючи у них все, що попадалося під руку. Нідерландці просто розтрощили паб.
Сутичка між вболівальниками Євро: дивіться відео
Відзначимо, що першим фіналістом Євро-2024 стала Іспанія, обігравши Францію з рахунком 2:1.