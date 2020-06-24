До матчу "Шахтар" – "Зоря", який пройде в Києві 27 червня на НСК "Олімпійському", донецький клуб приготував унікальну акцію для вболівальників.

Фанати "Шахтаря" зможуть відвідати гру віртуально – через трансляцію в Zoom на величезних екранах, встановлених в чаші стадіону. Також вболівальники візьмуть участь в церемонії нагородження команди золотими медалями, повідомляє Instagram-акаунт "гірників".

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Щоб увійти в історію, необхідно зареєструватися в спеціальному чаті і отримати посилання на Zoom-трансляцію матчу "Шахтар" – "Зоря" (читайте умови нижче під описом фото).

Дострокове чемпіонство "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.

"Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.

Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.