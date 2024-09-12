Дикунський вчинок: фанат кинув стаканчик у капітана збірної України

Після матчу Ліги націй Чехія – Україна відбулася розмова на підвищених тонах між вболівальниками та гравцями. Один із фанатів виразив неповагу до лідера "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка.

Підопічні Сергія Реброва зазнали двох поразок на старті нового сезону Ліги націй. У першому турі українці поступилися Албанії (1:2), а в другому – Чехії (2:3), пише 24 Канал.

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Вболівальник проявив неповагу до гравців збірної України

Після завершення поєдинку проти чехів футболісти збірної України підішли до трибуни, щоб подякувати вболівальникам за підтримку. Однак у відповідь почули образи на свою адресу.

Ба більше, один із вболівальників кинув стаканчик у капітана "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка, але вінгер зумів ухилитися.

Відео, як вболівальник кинув стаканчик у Ярмоленка

Після такого вчинку Ярмоленко закликав партнерів по команді залишити фанатський сектор.

Ексгравець збірної України Євген Левченко засудив такі дії вболівальників. З його словами важко не погодитися.

Я ніколи не зрозумію тих вболівальників, які так поводяться щодо своєї улюбленої збірної, до своїх гравців. Кидати речі в гравців, ображати – це найгірший варіант для всіх. Якщо ти вболівальник, ти можеш критикувати, висловлювати свою позицію, але треба поважати один одного,

– написав Левченко у мережі Х.

До речі, Андрій Ярмоленко в матчі проти Чехії оновив власний рекорд. 34-річний футболіст зіграв свій 124-й матч у синьо-жовтій футболці. Вінгер Динамо очолює реєстр гвардійців збірної України.