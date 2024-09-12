Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения на старте нового сезона Лиги наций. В первом туре украинцы уступили Албании (1:2), а во втором – Чехии (2:3), пишет 24 Канал.

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Болельщик проявил неуважение к игрокам сборной Украины

После завершения поединка против чехов футболисты сборной Украины подошли к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Однако в ответ услышали оскорбления в свой адрес.

Более того, один из болельщиков бросил стаканчик в капитана "сине-желтых" Андрея Ярмоленко, но вингер сумел увернуться.

Видео, как болельщик бросил стаканчик в Ярмоленко

После такого поступка Ярмоленко призвал партнеров по команде покинуть фанатский сектор.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко осудил такие действия болельщиков. С его словами трудно не согласиться.

Я никогда не пойму тех болельщиков, которые так ведут себя в отношении своей любимой сборной, к своим игрокам. Бросать вещи в игроков, оскорблять – это худший вариант для всех. Если ты болельщик, ты можешь критиковать, высказывать свою позицию, но надо уважать друг друга,

– написал Левченко в сети Х.

Кстати, Андрей Ярмоленко в матче против Чехии обновил собственный рекорд. 34-летний футболист сыграл свой 124-й матч в сине-желтой футболке. Вингер Динамо возглавляет реестр гвардейцев сборной Украины.