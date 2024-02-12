МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен.

До теми У Німеччині через національність вбили 17-річного українського баскетболіста

Слідчі дії тривають

Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника.

Наразі тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає.