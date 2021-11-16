Вбив лікаря через вакцинацію: російського бійця заарештували у США
16 листопада 2021 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:MMA Junkie
Боєць змішаних єдиноборств Акмал Хожієв убив лікаря Мірана Рібаті в американському місті Гуам. Між росіянином та медиком виникла суперечка щодо вакцинації від коронавірусу.
Спортсмен має проблеми з психікою
Поліція одразу ж затримала бійця після трагічного випадку. Зловмисник зізнався правоохоронцям у скоєному.
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Він розповів, що між ним та лікарем виникла запальна дискусія щодо вакцинації від коронавірусу. Росіянин був невдоволений словами медика, тому напав на нього. У нападі Хожієв задушив Рібаті, а потім ще вдарив у горло кісткою тварини та ножем.Зверніть увагу! Росіянина заарештували ще 7 листопада, про цей інцидент повідомили тільки зараз. Суд встановив заставу за визволення Хожієва у розмірі одного мільйона доларів.
Що відомо про Акмала Хожієва
- Акмал активно виступав проти вакцинації. Також спортсмен мав проблеми з психікою. Боєць не міг впоратися з нападами неконтрольованої агресії.
- Його виганяли із двох спортзалів після того, як він погрожував персоналу та відвідувачам.
- Хожієв провів чотири професійні поєдинки у змішаних єдиноборствах, здобувши три перемоги.