Важливий бойкот: збірна Італії відмовилась грати проти Росії у відборі ЧС-2023 з баскетболу
Джерело:fip.it
У перший день липня 2022 року збірна Італії з баскетболу повинна була провести матч проти Росії. Через бойкот італійців поєдинку відбору чемпіонату світу-2022 не буде.
Вчинок заслуговує оплесків
Італійські баскетболісти виявили солідарність з Україною та відмовились виходити на паркет проти Росії, яка напала на українську державу. Про це офіційно повідомив президент місцевої федерації Джованні Петруччі.
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Він здивований, що російську збірну не відсторонили від міжнародних баскетбольних змагань. На цьому фоні інші федерації навпаки виключають команду з країни-агресора зі своїх видів спорту.
Недостатньо було того, що майже всі міжнародні федерації виключили Росію зі змагань і що CAS підтвердив положення, прийняті з цього приводу Федерацією футболу Італії. Не вистачило навіть рекомендації МОК, яку, очевидно, прийняли за "лекцію". Іде війна, що ще має статися? Чи оцінили тоді у ФІБА, що у другій фазі кваліфікації до ЧС-2023 можуть бути два матчі між Росією та Україною? Я не бачу, що може змінитися від сьогодні до травня,
– сказав Петруччі.
Зверніть увагу! Поєдинок відбору чемпіонату світу-2023 з баскетболу Італія – Росія повинен був відбутись 1 липня 2022 року.
- Також від матчів проти росіян відмовились збірні Ісландії та Нідерландів, які також потрапили в одну групу з командою, яка представляє ворожу країну.
- У групі "Н" після чотирьох зіграних турів лідирує якраз Італія – 6 очок. Таку ж кількість у своєму активі має Ісландія, яка йде другою.
- Нідерланди здобули три пункти.