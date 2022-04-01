Важливий бойкот: збірна Італії відмовилась грати проти Росії у відборі ЧС-2023 з баскетболу

У перший день липня 2022 року збірна Італії з баскетболу повинна була провести матч проти Росії. Через бойкот італійців поєдинку відбору чемпіонату світу-2022 не буде.

Вчинок заслуговує оплесків

Італійські баскетболісти виявили солідарність з Україною та відмовились виходити на паркет проти Росії, яка напала на українську державу. Про це офіційно повідомив президент місцевої федерації Джованні Петруччі.

Читайте також Усі російські клуби дискваліфікували з баскетбольної Євроліги

Він здивований, що російську збірну не відсторонили від міжнародних баскетбольних змагань. На цьому фоні інші федерації навпаки виключають команду з країни-агресора зі своїх видів спорту.

Недостатньо було того, що майже всі міжнародні федерації виключили Росію зі змагань і що CAS підтвердив положення, прийняті з цього приводу Федерацією футболу Італії. Не вистачило навіть рекомендації МОК, яку, очевидно, прийняли за "лекцію". Іде війна, що ще має статися? Чи оцінили тоді у ФІБА, що у другій фазі кваліфікації до ЧС-2023 можуть бути два матчі між Росією та Україною? Я не бачу, що може змінитися від сьогодні до травня,

– сказав Петруччі.

Зверніть увагу! Поєдинок відбору чемпіонату світу-2023 з баскетболу Італія – Росія повинен був відбутись 1 липня 2022 року.