Поступок заслуживает аплодисментов

Итальянские баскетболисты проявили солидарность с Украиной и отказались выходить на паркет против России, напавшей на украинское государство. Об этом официально сообщил президент местной федерации Джованни Петруччи.

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Он удивлен, что российскую сборную не отстранили от международных баскетбольных соревнований. На этом фоне другие федерации наоборот исключают команду из страны-агрессора по своим видам спорта.

Недостаточно было, что почти все международные федерации исключили Россию из соревнований и что CAS подтвердил положения, принятые на этот счет Федерацией футбола Италии. Не хватило даже рекомендации МОК, которую, по всей видимости, приняли за "лекцию". Идет война, что еще должно произойти? Или оценили тогда в ФИБА, что во второй фазе квалификации к ЧМ-2023 могут быть два матча между Россией и Украиной? Я не вижу, что может измениться с сегодняшнего дня до мая,

– сказал Петруччи.

Обратите внимание! Поединок отбора чемпионата мира-2023 по баскетболу Италия – Россия должен был состояться 1 июля 2022 года.