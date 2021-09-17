Важкоатлет-чемпіон з Казахстану помер у віці 25 років

Казахстанський важкоатлет Альберт Ліндер помер у віці 25 років. Причини смерті спортсмена не уточнюються.

В організації висловили співчуття і слова підтримки рідним, близьким і друзям важкоатлета. За інформацією порталу Vesti.kz, він міг покінчити життя самогубством.

До слова Гравець Баварії переніс операцію на серці та пропустить матч проти Динамо в Лізі чемпіонів

"Сьогодні вночі пішов з життя талановитий спортсмен – важкоатлет Альберт Ліндер. Альберт був прикладом того, яких видатних досягнень можна домогтися завдяки завзятості, дисципліни і любові до своєї справи", – йдеться в повідомленні.

Хто такий Альберт Ліндер

Ліндер ставав чемпіоном світу серед юнаків, вигравав першість Азії, був переможцем і рекордсменом Універсіади. Казахстанец також є багаторазовим чемпіоном країни.