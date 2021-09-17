В организации выразили соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям тяжеловеса. По информации портала Vesti.kz, он мог покончить жизнь самоубийством.

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"Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен-тяжеловес Альберт Линдер. Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу", – говорится в сообщении.

Кто такой Альберт Линдер

Линдер становился чемпионом мира среди юношей, выигрывал первенство Азии, был победителем и рекордсменом Универсиады. Казахстанец также является многократным чемпионом страны.