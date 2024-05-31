"Я нокаутую його": ексчемпіон світу зухвало заявив, що готовий "вимкнути світло" Усику

У суботу, 1 червня, відбудеться вечір боксу в Ер-Ріяді. Він пройде у форматі 5 на 5, де між собою змагатимуться боксери двох промоутерських компаній Matchroom Boxing та Queensberry Promotions.

Найочікуванішим боєм цієї події вважається битва Деонтея Вайлдера та Чжан Чжилея. Обидва знаходяться у поважному спортивному віці (38 та 40 років відповідно) та мріють піднятися на вершину хевівейту.

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Вайлдер хоче нокаутувати Усика

Напередодні цього поєдинку американський ексчемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі поділився думкою щодо потенційного бою з абсолютом хевівейту Олександром Усиком. Він розповів, що зміг би перемогти українця та впевнений, що зробив би це достроково.

Я знаю, як нокаутувати Олександра Усика. Я нокаутую його! Усик замалий боксер для мене, а його стиль ідеально підходить мені. Українець не зможе справитися з моєю силою, міццю та швидкістю,

– сказав Вайлдер.

Зазначимо, що Деонтей Вайлдер також припустив, що може закінчити кар'єру після бою с Чжан Чжилеєм, якщо зазнає поразки.

Короткі відомості про Деонтея Вайлдера

38-річний американський боксер

Професійну кар'єру розпочав у 2008 році

Мав шалену серію з 40 поспіль перемог, під час якої здобув чемпіонський титул WBC, який успішно захистив 10 разів

Зазнав першої поразки в 43-й битві проти Тайсона Ф'юрі, в якій і втратив статус чемпіона світу

Всього на професійному рівні провів 47 боїв – 43 перемоги (42 нокаутом), 1 нічия, 3 поразки.