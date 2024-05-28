Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер поділився очікуваннями від поєдинку проти китайця Чжана Чжилея. Бій відбудеться 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді.

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Вайлдер впевнений, що нокаутує Чжилея

"Мені подобається, що він привносить силу, у нього гарний хук і інші речі. Він виглядає дуже впевненим у тому, що робить на рингу, і я думаю, що через це бій у суботу ввечері буде захоплюючим.

Я не хочу, щоб люди думали, що я просто шукаю один удар. Я хочу вийти і дати чудовий бій. Я хочу вийти, бити джебами, хуками, а потім вибухнути і нокаутувати Чжана", – заявив Вайлдер.

До слова. 38-річний американець вміє і любить вкладати спати суперників. Деонтей здобув 42 дострокові перемоги. Але в той же час двічі він програв нокаутом британцеві Тайсону Ф'юрі.

Чжилей у 2019 році володів титулами WBA, WBO, IBF, IBO, які відібрав у британця Ентоні Джошуа. В останніх двох боях Чжан переміг Джо Джойса, а перед цим поступився Філіпу Хрговичу.