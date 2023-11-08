Американський боксер Деонтей Вайлдер, який до зустрічі в рингу із Тайсоном Ф'юрі володів титулом чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі, засумнівався у силі "Циганського короля". Все через невпевнену перемогу над Франсісом Нганну.

Читайте також: Ф'юрі хотів битися 23 грудня: відомо, хто наполіг на перенесенні поєдинку з Усиком

У поєдинку із зіркою UFC Ф'юрі виграв завдяки роздільному рішенню суддів. Цей результат багато хто вважає нечесним, адже Тайсон опинився у нокдауні, та й загалом не виглядав значно краще за суперника.

Вайлдер: Навіть не дивився бій Ф'юрі – Нганну

"Я навіть не дивився бій, але, звичайно ж, інші люди багато писали мені і дзвонили щодо цього поєдинку, особливо коли Ф'юрі впав. Після бою багато хто почав розуміти, що відбувалося в нашому поєдинку: можливо, він шахраював або щось підклав собі в рукавички.

Усі ці речі тепер спливають на поверхню. Ф'юрі не був схожий сам на себе. Що ж сталося? Він програв. Загалом кажуть, що він програв. Це все, що я чув", – сказав Вайлдер.

Цікаво. Вайлдер тричі виходив на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Перший бій завершився нічиєю, а у двох наступних перемога була на боці британця.

У другому поєдинку Деонтей втратив пояс WBC і вперше в кар'єрі достроково програв. У третьому Ф'юрі нокаутував американця в 11-му раунді.