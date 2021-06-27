Вася, ти просто космос, – Усик емоційно підтримав Ломаченка після перемоги над Накатані

Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня нокаутував Масайоші Накатані у Лас-Вегасі. Олександр Усик привітав земляка із достроковою перемогою.

Нестримні емоції Усика

Олександр Усик не лише публічно у своєму інстаграмі привітав Василя Ломаченка з перемогою. Відразу після бою боксер зателефонував земляку по відеозв'язку.

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Братюнічка, я тебе обожнюю. Вася, ти просто космос. Розумничка, я тебе обожнюю,

– сказав Усик.

Усик привітав Ломаченка з перемогою: відео

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