У суботу, 21 жовтня, футбольний клуб ВАСТ із Миколаєва не з’явився на гру 13-го туру з Металургом Запоріжжя. Після цього керівництво заявляло, що команда збирається припинити участь у Другій лізі.
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ВАСТ офіційно виключено зі змагань
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу у четвер, 26 жовтня, офіційно це підтвердив та ухвалив рішення про виключення клубу ВАСТ із числа учасників чемпіонату України-2023/2024 серед клубів Другої ліги.
Це сталося на підставі того, що неявка на гру з запорізьким Металургом без поважної причини стала другою в сезоні. До цього миколаївський клуб 27 серпня не приїхав на виїзний матч зі Скалою 1911.