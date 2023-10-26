У суботу, 21 жовтня, футбольний клуб ВАСТ із Миколаєва не з’явився на гру 13-го туру з Металургом Запоріжжя. Після цього керівництво заявляло, що команда збирається припинити участь у Другій лізі.

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ВАСТ офіційно виключено зі змагань

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу у четвер, 26 жовтня, офіційно це підтвердив та ухвалив рішення про виключення клубу ВАСТ із числа учасників чемпіонату України-2023/2024 серед клубів Другої ліги.

Це сталося на підставі того, що неявка на гру з запорізьким Металургом без поважної причини стала другою в сезоні. До цього миколаївський клуб 27 серпня не приїхав на виїзний матч зі Скалою 1911.

Довідка. У сезоні-2023/2024 ВАСТ провів у Другій лізі 10 поєдинків, з яких 8 програв та ще по одному виграв і зіграв унічию. Команда посідала 14 місце в турнірній таблиці, випереджаючи тільки Кремінь-2.

Що відомо про ФК ВАСТ

Клуб був заснований у 2014 році. 8 сезонів брав участь в аматорських змаганнях, де найбільшим успіхом стала перемога в Кубку Миколаївської області у 2021 році. Після чого дебютував на професійному рівні. У сезоні-2022/2023 команда фінішувала на сьомому місці у Другій лізі.