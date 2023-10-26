В субботу, 21 октября, футбольный клуб ВАСТ из Николаева не явился на игру 13-го тура с Металлургом Запорожье. После этого руководство заявляло, что команда собирается прекратить участие во Второй лиге.

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ВАСТ официально исключен из соревнований

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола в четверг, 26 октября, официально это подтвердил и принял решение об исключении клуба ВАСТ из участников чемпионата Украины-2023/2024 среди клубов Второй лиги.

Это произошло на основании того, что неявка на игру с запорожским Металлургом без уважительной причины стала второй в сезоне. До этого николаевский клуб 27 августа не приехал на выездной матч со Скалой 1911.

Справка. В сезоне-2023/2024 ВАСТ провел во Второй лиге 10 поединков, из которых 8 проиграл и еще по одному выиграл и сыграл вничью. Команда занимала 14 место в турнирной таблице, опережая только Кремень-2.

Что известно о ФК ВАСТ

Клуб был основан в 2014 году. 8 сезонов принимал участие в любительских соревнованиях, где наибольшим успехом стала победа в Кубке Николаевской области в 2021 году. После чего дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне-2022/2023 команда финишировала на седьмом месте во Второй лиге.