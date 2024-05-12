Ломаченко вже зі старту взяв хід бою під свій контроль, ведучи його першим номером. Камбососу було складно протистояти українця. У 7-му раунді Джордж вперше побував на настилі рингу, коли промахнувся по голові суперника, пише 24 Канал.

До теми Загасив світло: Ломаченко ефектно нокаутував Камбососа, якого готував росіянин

Подякував Ісусу Христу, супернику та батьку

Австралієць протримався майже повних 11 раундів, коли Ломаченко вдруге змусив Камбососа впасти на коліна. Джордж підійнявся на ноги, сигналізуючи рефері, що може продовжити бій. Василь просто затиснув суперника біля канатів та добив Джорджа. Суддя втрутився у бійку та закінчив побиття Камбососа.

Василь Ломаченко завоював титул IBF, який вакантним зробив Девін Хейні.

Прямо на ринзі Ломаченко дав короткий коментар за підсумками поєдинку. У першу чергу боксер подякував Ісусу Христу. Також Василь відзначив Камбососа та його команду.

"І також хочу сказати дуже дякую своїй команді, своєму батькові, моєму тренерові, Андрієві, Егісу, Расу, сім’ї, дітям, друзям. Та, звичайно, всім людям хочу сказати дуже дякую за підтримку боксу. Дуже дякую, хай вас благословить бог", – сказав Ломаченко.

Василь присвятив свій пояс батьку, який за сумісництвом є його тренером. Боксер заявив, що тепер відпочиватиме у колі рідних. Цікаво, що під час промови Ломаченко ніяк не згадав ні про Україну, ні про війну, яка досі триває. Хоча на момент оголошення результату бою на спині Василя був синьо-жовтий прапор.

Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул та бій – для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний та ціную його. Він тренував мене, готував та заслужив на це – цей пояс для мого батька. Хочу повернутися додому та провести час з сім’єю,

– додав український боксер.

Це перша дострокова перемога Ломаченка із червня 2021-го року.