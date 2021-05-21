Ломаченко побував у відомого мем-м'ясника Salt Bae: відео

Василь Ломаченко нещодавно відправився у США для підготовки до бою з Масайоші Накатані. Український боксер проводить час не тільки за тренуваннями, але й відвідує культові місця.

Гьокче особисто подав страву Ломаченку

34-річний Ломаченко відвідав заклад турецького м'ясника, шеф-кухара і ресторатора Нусрета Гьокче. Йому належить мережа стейк-хаусів Nusr-Et.

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Його техніка приготування та витримки м'яса стала інтернет-мемом. Нусрет Гьокче став відомим завдяки роликам і мемам, в яких показано, як він вправно ріже м'ясо і посипає його сіллю.

Гостями Nusr-Et були Франк Рібері, Девід Бекем, Дієго Марадона, Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Конор МакГрегор та багато інших. Тепер же заклав відвідав Ломаченко.

Український боксер опублікував відео, як Гьокче особисто подає йому страву.