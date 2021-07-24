Ломаченко наблизився до реваншу з Лопесом: українець очолив рейтинг WBO
Джерело:WBO
Василь Ломаченко у червні ефектно повернувся у ринг, нокаутувавши Масайоші Накатані. Перемога дозволила українському боксеру наблизитися до реваншу з Теофімо Лопесом.
Ломаченко випередив суперника Лопеса
Український боксер очолив оновлений рейтинг WBO у легкій вазі. Відтепер Василь перебуває на першій сходинці.
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Ломаченко випередив у рейтингу австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. Саме з австралійцем Лопес має провести бій.
- Спершу поєдинок Лопес – Камбосос скасували через COVID-19 в американця. Тепер сторони начебто не можуть домовитися про бій.
- Повідомлялося, що Лопес може провести бій з Ломаченком вже до кінця 2021 року.
Лопес, який переміг Ломаченка у жовтні 2020 року, – чемпіоном світу за версією WBO. Теофімо відібрав титул саме в Ломаченка.
Вслід за Джорджем Камбососом, який тепер у рейтингу на другому місці, йде українець Денис Берінчик. Він утримав 3 місце у рейтингу WBO.
Рейтинг WBO
Теофімо Лопес – чемпіон WBO
1. Василь Ломаченко
2. Джордж Камбосос
3. Денис Берінчик
- Зауважимо, що Ломаченко також очолює рейтинг WBC. За версією WBA та IBF українець посідає 2 та 5 місця відповідно.