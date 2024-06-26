Бій за титул: на кону поєдинку Ломанченка стоятиме вакантний пояс The Ring

Популярний американський журнал The Ring повідомив про намір висунути свій титул між Василем Ломаченко та Джервонтою Девісом. В поєдинку зустрінуться чемпіон за версією IBO та IBF та володар поясу WBA.

Джервонта Девіс опублікував у соцмережі X пост, де викликав українця та нового володаря титулу IBF на боксерський поєдинок у легкій вазі – боксер не побоявся публічного виклику.

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Чи зможе українець додати новий пояс в колекцію

Ломаченко на пресконференції після бою з Камбососом відреагував на запрошення Джервонти заявивши, про те що він ніколи не тікав від суперників і після відпочинку готовий до переговорів.

Він наступний після Френка…Дайте мені спершу дістатись до Френка,

– написав Девіс, але потім видалив цей пост.

Переможець бою Ломаченко-Девіс отримає пояс від американського журналу The Ring. Титульний бій між українцем та американцем може відбутись наприкінці 2024 року.

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