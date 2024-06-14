Українець вперше з 2019 року буде претендувати на чемпіонський титул. На кону стоятиме пояс тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

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Кого Богачук вважає фаворитом

Своїми очікуваннями від цієї битви поділився Сергій Богачук. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі дав прогноз на результат майбутнього бою у Лас-Вегасі.

"Я вважаю, що Гвоздик виграє цей бій. У нього великий досвід за плечима, є все для того, щоб перемогти. Він технічний, може сильно вдарити. Олександр взагалі дуже хороший боксер. Бенавідеса я пам'ятаю, адже 2018 року він приїжджав на спаринги до Головкіна, ми були в одному залі в США. Він нестандартний боксер, швидкий, б'є непогані серії ударів.

Цей бій буде дуже непростим для Гвоздика. Водночас Олександр готовий боксувати за титул чемпіона світу. Подивіться на його любительську та професійну кар'єру. Він заслуговує стати чемпіоном світу", – заявив Богачук.

Довідка. Наразі Давід Бенавідес є непереможним на професійному рівні. Він тріумфував у кожному з 28 боїв. Олександр Гвоздик провів 21 поєдинок (20 перемог, 1 поразка).

Нагадаємо, що уродженець Харкова може стати п'ятим українським чемпіоном світу з боксу за останні 3 місяці. Напередодні це звання захистили або здобули – Сергій Богачук, Василь Ломаченко, Олександр Усик і Денис Берінчик.