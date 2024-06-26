Джервонта Девіс опублікував у соцмережі X пост, де викликав українця та нового володаря титулу IBF на боксерський поєдинок у легкій вазі – боксер не побоявся публічного виклику.
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Чи зможе українець додати новий пояс в колекцію
Ломаченко на пресконференції після бою з Камбососом відреагував на запрошення Джервонти заявивши, про те що він ніколи не тікав від суперників і після відпочинку готовий до переговорів.
Він наступний після Френка…Дайте мені спершу дістатись до Френка,
– написав Девіс, але потім видалив цей пост.
Переможець бою Ломаченко-Девіс отримає пояс від американського журналу The Ring. Титульний бій між українцем та американцем може відбутись наприкінці 2024 року.
Попередні бої Ломаченко та Девіса
- 12 травня відбувся бій між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом. Спочатку український боксер провів хорошу серію ударів і в 11 раунді яскравим нокаутом здолав австралійця і здобув пояс за версією IBF.
- Джервонта Девіс потужним ударом відправив в нокаут Мартіна та захистив свій титул WBA.