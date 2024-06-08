У п'ятницю, 7 червня, збірні Польщі та України провели товариський матч в межах підготовки до Євро-2024. Поляки з рахунком 3:1 розгромили українську команду.

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Хто був найслабшим гравцем у матчі проти Польщі

Василь Кобін зазначив, що йому б не хотілося персонально виділяти когось в поганому світлі і наділяти таким не почесним званням. Однак він все ж виокремив гру Олександра Зубкова.

Людина взагалі не вміє грати головою. Ну от взагалі, геть не вміє. Я навіть не пригадаю, коли таке було, щоб Саша, граючи за Шахтар, боровся у своїй штрафній чи нав’язував боротьбу на другому поверсі. Дуже великий мінус для гравця. Потрібно тренерському штабу з тим щось робити. Неправильно, можливо, використовують його на полі,

– розповів ексгравець збірної України.

Нагадаємо, що наступний контрольний матч збірна України проведе 11 червня у Кишиневі з Молдовою. Стартовий свисток пролунає о 18:00.