Василь Кобін покинув пост головного тренера Минаю

Дебютант УПЛ Минай 24 березня залишився без головного наставника. Василь Кобін після незадовільних результатів покинув тренерське крісло.

Кадрові зміни

Керівництво Минаю вирішило внести зміни у тренерський штаб команди. Головний тренер команди Василь Кобін подав у відставку.

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Цього тижня у Василя Кобіна була зустріч з президентом клубу Валерієм Пересоляком. За підсумками розмови було прийнято спільне рішення припинити співпрацю за згодою обох сторін.

Клуб щиро вдячний наставнику за зроблену роботу та побажав подальших успіхів. Наступний поєдинок Минай проведе 4 квітня проти Колоса. Така пауза викликана матчами національних команд. Хто готуватиме футболістів до матчу наразі невідомо.

Василь Кобін вперше прийшов до керма наставника у 2019 році. За цей час встиг вивести Минай в УПЛ та у півфінал Кубка України. Керував командою у 55 матчах. На чолі клубу здобув в елітному дивізіоні три перемоги.