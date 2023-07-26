Скандал вичерпаний: Василю Іванчуку дозволили виїзд з України на Кубок світу з шахів

Відомий гросмейстер таки зіграє на турнірі в Азербайджані. Раніше ФІДЕ та світові зірки звернулись до Вадима Гутцайта заради допуску спортсмена до змагань.

30 липня в Баку починається Кубок світу з шахів-2023. Участь на турнірі візьмуть більш ніж 200, серед яких – семеро представників України.

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Навколо одного з найкращих шахістів країни виникла скандальна ситуація. Василю Іванчуку не надавали дозвіл на виїзд з України, адже він є призовного віку (54 роки).

Це спричинило тиск з боку ФІДЕ та знаменитих шахістів, які звернулись до голови Мінмолодьспорту Вадима Гутцайта про видачу дозволу. Сам же міністр запевняв, що подібної заяви не надходило.

Нарешті ж сам Василь розставив всі крапки над "і". Шахіст заявив, що нарешті отримав дозвіл на перетин кордону і вже готується до світової першості.

Дуже відповідальне змагання. Зараз збираю речі і постараюся зіграти якнайкраще. Виконавчий директор Федерації шахів України Юрій Гніп мені сказав, що якщо виникне ситуація щодо матчу з росіянином, то рішення ухвалюватимуть за ситуацією. Щонайменше і мені, і росіянину ще треба буде виграти по чотири матчі. Турнір буде важкий, але буду боротися,

– заявив Іванчук.

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Окрім Василя, з українців на ЧС гратимуть Володимир Баклан, Юрій Кузубов, Віталій Бернадський, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Руслан Пономарьов. Останні троє разом з Іванчуком стартуватимуть одразу з другого раунду (1/64 фіналу).

Відзначимо, що на турнірі також мають зіграти шахісти з Росії та Білорусі, але у нейтральному статусі. Троє найкращих шахістів отримають путівки на Турнір претендентів, де буде розігране право зіграти проти чинного чемпіона світу Діня Ліженя.

Головні досягнення Василя Іванчука