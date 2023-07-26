30 июля в Баку начинается Кубок мира по шахматам-2023. Участие на турнире примут более 200, среди которых - семь представителей Украины.

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Вокруг одного из лучших шахматистов страны возникла скандальная ситуация. Василию Иванчуку не давали разрешение на выезд из Украины, ведь он является призывным возрастом (54 года).

Это повлекло за собой давление со стороны ФИДЕ и знаменитых шахматистов, которые обратились к главе Минмолодежьспорта Вадиму Гутцайту о выдаче разрешения. Сам же министр уверял, что подобного заявления не поступало.

Наконец-то сам Василий расставил все точки над "i". Шахматист заявил, что наконец-то получил разрешение на пересечение границы и уже готовится к мировому первенству.

Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше. Исполнительный директор Федерации шахмат Украины Юрий Гнип мне сказал, что если возникнет ситуация по матчу с россиянином, то решение будут принимать по ситуации. По меньшей мере, и мне, и россиянину еще предстоит выиграть по четыре матча. Турнир будет тяжел, но буду бороться,

– заявил Иванчук.

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Кроме Василия, из украинцев на ЧМ будут играть Владимир Баклан, Юрий Кузубов, Виталий Бернадский, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Руслан Пономарев. Последние трое вместе с Иванчуком будут стартовать сразу со второго раунда (1/64 финала).

Отметим, что на турнире также должны сыграть шахматисты из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. Трое лучших шахматистов получат путевки на Турнир претендентов, где будет разыграно право сыграть против действующего чемпиона мира Диня Лиженя.

Главные достижения Василия Иванчука