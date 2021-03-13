Вашингтон зазнав нищівної поразки в НБА, Лень набрав 9 очок: відео

Джерело:24 канал
Вашингтон у ніч з 12 на 13 березня зіграв проти Філадельфії у НБА. Господарі з Олексієм Ленем зазнали 22-ї поразки у сезоні.
Протягом всього матчу баскетболісти Філадельфії переважали господарів на майданчику. Гості віддали Вашингтону лише другу чверть.
Оце так Баскетболіст Михайлюк змінить клуб після рекорду в НБА: нова команда українця
Український нападник Олексій Лень отримав свій час на паркеті та провів непоганий поєдинок за Вашингтон. До слова, у минулому матчі проти Мемфіса українець став найгіршим гравцем зустрічі.
У цьому протистоянні український легіонер провів на майданчику 6 хвилин 19 секунд. За цей час Лень набрав 9 очок, зробив 1 підбирання та 1 блок-шот.
За результативністю Олексій став четвертим у складі Вашингтона. Найкращим баскетболістом матчу став Рассел Вестбрук із Вашингтона, який набрав 25 пунктів.
Навіть така гра українця не дозволила його клубу уникнути 22-ї поразки у цьому сезоні НБА. Після цього поєдинку Вашингтон йде 12-м у Східній конференції, у їх активі лише 14 перемог.
Вашингтон – Філадельфія відеоогляд