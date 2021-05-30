Вашингтон – Філадельфія 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23)

Баскетболісти Вашингтона не додали жодної чверті у свій актив. Тепер клуб поступає у серії Філадельфії 0:3.

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За господарів свій ігровий час отримав українець Олексій Лень. Центровий провів на паркеті 10 хвилин 45 секунд. За цей час баскетболіст набрав 2 очки, зробив 2 підбирання та одну результативну передачу. Також запам'ятався одним фолом.

Вашингтон за крок від вильоту з плей-офф. Лідер Філадельфії Джоел Ембіід набрав рекордні для себе 36 очок.

Наступний матч проти Філадельфії відбудеться 1 червня.

Вашингтон – Філадельфія відеоогляд