Вашингтон – Филадельфия 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23)

Баскетболисты Вашингтона не добавили ни одной четверти в свой актив. Теперь клуб уступает в серии Филадельфии 0:3.

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За хозяев свое игровое время получил украинец Алексей Лень. Центровой провел на паркете 10 минут 45 секунд. За это время баскетболист набрал 2 очка, сделал 2 подбора и одну результативную передачу. Также запомнился одним фолом.

Вашингтон в шаге от вылета из плей-офф. Лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид набрал рекордные для себя 36 очков.

Следующий матч против Филадельфии состоится 1 июня.

Вашингтон – Филадельфия видеообзор