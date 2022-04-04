Два снаряди влучили в тренувальний комплекс Шахтаря
Тренувальний комплекс Шахтаря зазнав обстрілів під час боїв під Києвом. Про це повідомили на сайті "гірників".
До речі Вслід за Динамо: Шахтар отримав дозвіл на виїзд з України
Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.
Наслідки "візиту" росіян / Фото з сайту Шахтаря
Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури вже відновлено.
Путінська орда нищить нашу спортивну інфраструктуру / Фото з сайту Шахтаря
Донецький Шахтар отримав дозвіл на виїзд футболістів з України. Мета клубу: зіграти благодійні матчі з топ-командами Європи.
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів, що гравцям надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.
Найближчим часом команда вирушить до Стамбула. У Туреччині "гірники" будуть готуватися до першого товариського матчу.
Першими суперниками донецької команди стануть турецькі Бешикташ та Фенербахче. Поєдинки відбудуться у Туреччині 13 та 19 квітня відповідно.
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