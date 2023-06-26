Втекла від диктаторських дій Путіна: топова російська тенісистка змінила громадянство
Джерело:WTA
На одну патріоту "вєлікой страни" стало менше. Варвара Грачова більше не представлятиме на тенісних змаганнях Росію.
У профілі Варвари Грачової на сайті Жіночої асоціації тенісу з'явився прапор Франції. Тенісистка вже давно живе та тренується у цій європейській країні.
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Але російську душу вже із неї не виженеш
22-річна тенісистка нарешті домоглась свого та позбулась російського паспорта. Про такі плани Грачової стало відомо ще наприкінці березня 2023-го.
Тоді зазначалось, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не є головним фактором зміни громадянства Грачової. У 2022-му році Варвара успішно склала тест на знання французької мови.
Ось підтвердження із сайту WTA:
Варвара Грачова змінила громадянство Росії / Скриншот із WTA
Коротко про тенісистку, яка позбулась російського громадянства
- Варвара Грачова – 43-тя ракетка світу, яка у 2023-му році не здобула жодного трофея. Натомість заробила 541 тисячу доларів призових.
- Загалом за кар'єру колишня росіянка не завоювала жодного кубка та заробила понад 2 мільйони призових.
- Найкращою позицією Варвари у рейтингу WTA є 42-га сходинка, яка була 29 березня 2023 року.