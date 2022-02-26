У Варшаві вишикувалася черга з охочих здати кров для українських військовослужбовців

Весь цивілізований світ висловлює свою підтримку Україні. У Польщі вкотре простягають руку допомоги українцям.

На стадіоні "Легія", що у Варшаві вишикувалася довжелезна черга з бажаючи здати кров для нужденних в Україні.

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Відео зі стадіону "Легія"

Польща активно продовжує підтримувати Україну. Раніше президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022.

Команди мають зустрітися 24 березня. Також повідомлялося, що матч відбудеться на нейтральній території.

Президент Польщі Анджей Дуда також підтримав рішення національної команди та наголосив, що "з бандитами нічого грати".

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.