На стадіоні "Легія", що у Варшаві вишикувалася довжелезна черга з бажаючи здати кров для нужденних в Україні.
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Відео зі стадіону "Легія"
Польща активно продовжує підтримувати Україну. Раніше президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022.
Команди мають зустрітися 24 березня. Також повідомлялося, що матч відбудеться на нейтральній території.
Президент Польщі Анджей Дуда також підтримав рішення національної команди та наголосив, що "з бандитами нічого грати".