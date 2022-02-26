На стадіоні "Легія", що у Варшаві вишикувалася довжелезна черга з бажаючи здати кров для нужденних в Україні.

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Відео зі стадіону "Легія"

Польща активно продовжує підтримувати Україну. Раніше президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що збірна не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022.

Команди мають зустрітися 24 березня. Також повідомлялося, що матч відбудеться на нейтральній території.

Президент Польщі Анджей Дуда також підтримав рішення національної команди та наголосив, що "з бандитами нічого грати".