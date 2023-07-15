Цього разу в пари значно серйозніші проблеми: дружина Ікарді Ванда Нара почула страшний діагноз

У сім'і Мауро Ікарді знову панує негативна атмосфера. Проте цього разу проблеми виникли зі станом здоров'я пасії футболіста.

У Ванди Нари виявили лейкемію. Мауро Ікарді знову не має часу думати про футбол.

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Надзвичайно серйозні проблеми

Дружина гравця ПСЖ потрапила до лікарні, де почула страшну правду. Ванді Нарі діагностували лейкемію, тобто злоякісне захворювання кровотворної системи. Спершу, ввечері 12-го липня, пасія Мауро Ікарді потрапила до медичного центру зі скаргами на сильний біль у животі, після чого була госпіталізована. Нічого не передбачало серйозної біди, оскільки результати аналізів не були поганими, проте все змінилося 14-го липня. Ванду перевели до приватної лікарні в Буенос-Айресі (Аргентина), де їй і діагностували лейкемію.

Мауро Ікарді ж у свою чергу відразу кинувся вигадувати план дій, аби допомогти своїй половинці. Коли форвард французького гранду дізнався про хворобу Ванди, він вирішив відправити кохану на лікування до Італії, де сім'я проживала тривалий час. Варто відзначити, що у Мауро Ікарді та Ванди Нари двоє спільних дочок, а також вони разом виховують трьох хлопчиків від першого шлюбу жінки.

Скандальна історія кохання Ікарді та Ванди

Подружня пара розпочала свій шлях у 2013-му році. Тоді Ванда зі скандалом пішла до Ікарді від іншого аргентинця Максі Лопеса, який ще довго потім критикував молодого гравця. Згодом, у 2015-му Нара стала агентом Мауро, а у 2019-му саме вона організовула перспективному футболісту перехід до ПСЖ. У цей період Ікарді вирішив нанести на своє тіло тату зі зображенням коханої.

Проте квітковий період у пари закінчився у 2021-му році, оскільки Нара почала підозрювати Ікарді у зраді. Ванда найняла детективів, які знайшли переписку футболіста з іншою дівчиною. Мауро заперечував всі звинувачення у його сторону. Натомість Нара видалила усі спільні фото з аргентинцем, хизувалась світлинами руки без обручки та написала на своїй сторінці в інстаграм: "Ти зруйнував ще одну сім'ю заради повії". Тоді колишній Ванди Максі Лопес отримав хорошу нагоду позлорадствувати та опублікував фразу: "А ви вірите у карму?".

Через стрес Ікарді почав пропускати тренування та вирішив піти у більш "простіший клуб", аби мати змогу концентруватись на стосунках.

Як результат – трансфер у Галатасарай. Згодом з'явилась інформація про те, що Ванда знайшла собі іншого. Ним виявився репер L-Gante, з яким вона знялась у кліпі з ним у ліжку. Одразу після побаченого Ікарді вирішив полетіти у Аргентину, аби вияснити стосунки з Вандою.

Та от кінець такого скандалу став для всіх неочікуваним. Мало хто міг подумати, проте пара таки знайшла спільну мову та забула про усі негаразди.

Аргентинець хоч і належить ПСЖ, проте минулий сезон провів на правах оренди у Галатасараї, за який відіграв 26 матчів, забив 23 голи та віддав 8 асистів. У турецький колектив Ікарді відправився якраз через любовні проблеми з Вандою, оскільки Мауро хотів виступати у тому колективі, в якому він зможе поєднувати особисте життя та футбол.