Юний футболіст Динамо побив бомбардирський рекорд Алієва, який тримався 14 років

У суботу, 24 квітня, в матчі проти Інгульця U-21 форвард молодіжної команди Динамо Владислав Ванат оформив дубль і довів рахунок голам в сезоні до 23-х.

Таким чином, футболіст перевершив рекорд ексфутболіста киян Олександра Алієва. У сезоні-06/07 півзахисник 21 раз вразив ворота суперників.

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Результативність Ваната

Середня результативність Владислава в нинішньому сезоні чемпіонату U21 становить більше одного м'яча за матч, так як Ванат провів 22 гри.

Ванат також брав участь в поточному сезоні першості U19, де за сім поєдинків записав на свій рахунок шість забитих м'ячів.

19-річний Ванат в нинішньому сезоні УПЛ двічі потрапляв в заявку першої команди, але на поле не виходив.