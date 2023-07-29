Перед першим матчем в УПЛ-2023/2024 для Шахтаря нідерландський спеціаліст поспілкувався з пресою. Однією із тем було запитання про мову, адже Ігор Йовічевіч привчив журналістів, що головний тренер донеччан говорить українською.

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Перехід на українську можливий, але потрібен час

Запитання було поставлено в контексті активної громадянської позиції Ігора Йовічевіча, який окрім спілкування державною, також постійно підіймав тему війни на міжнародних пресконференціях. Ван Леувен із розумінням поставився до важливої теми та пояснив, чому на данному етапі говорить російською.

Попередній тренер ще футболістом грав на заході України. І там же починав тренувати. Наскільки я розумію, то був поділ – і на сході країни більше говорили російською. Як футбольний фахівець я виріс саме в цій частині України – і вивчив там російську, що вже було доволі великим викликом. Я не кажу, що не говоритиму українською, але це буде не так швидко. Все-таки я сім років провів на сході України, де переважна більшість людей говорили російською,

– заявив нідерландець.

Також Патрік запевнив, шо готовий бути амбасадором на міжнародній арені для України та ще за часів тренерства в Зорі розповідав правду про війну західним журналістам:

"Минулого року я відверто спілкувався з іноземними журналістами – їх цікавила не лише чисто футбольна тема, але і футбол під час війни. Пояснював ситуацію, розповідав про своє життя та роботу футбольного тренера в Україні. Думаю, будь-який іноземець, який працює тут у футболі, дає пресконференції для іноземних ЗМІ чи спілкується з іноземними журналістами, є амбасадором для України", – сказав ван Леувен.

Зазначимо. Дебютний матч на чолі Шахтаря Патрік ван Леувен проведе 29 липня проти Металіста 1925. Початок матчу о 17:00