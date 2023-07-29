Перед первым матчем в УПЛ-2023/2024 для Шахтера нидерландский специалист пообщался с прессой. Одной из тем был вопрос о языке, ведь Игорь Йовичевич приучил журналистов, что главный тренер дончан говорит по-украински.

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Переход на украинский возможен, но нужно время

Вопрос был поставлен в контексте активной гражданской позиции Игоря Йовичевича, который, кроме общения государственным, также постоянно поднимал тему войны на международных пресс-конференциях. Ван Леувен с пониманием отнесся к важной теме и объяснил, почему на данном этапе говорит по-русски.

Предыдущий тренер еще футболистом играл на западе Украины. И там начинал тренировать. Насколько я понимаю, это было разделение – и на востоке страны больше говорили по-русски. Как футбольный специалист я вырос именно в этой части Украины – и выучил там русский, что уже было достаточно большим вызовом. Я не говорю, что не буду говорить по-украински, но это будет не так быстро. Все-таки я семь лет провел на востоке Украины, где подавляющее большинство людей говорили по-русски,

– заявил нидерландец.

Также Патрик заверил, что готов быть послом на международной арене для Украины и еще во время тренерства в Заре рассказывал правду о войне западным журналистам:

"В прошлом году я откровенно общался с иностранными журналистами – их интересовала не только чисто футбольная тема, но и футбол во время войны. Объяснял ситуацию, рассказывал о своей жизни и работе футбольного тренера в Украине. Думаю, любой иностранец, работающий здесь в футболе, дает пресс-конференции для иностранных СМИ или общается с иностранными журналистами, является послом для Украины", – сказал ван Леувен.

Отметим. Дебютный матч во главе Шахтера Патрик ван Леувен проведет 29 июля против Металлиста 1925. Начало матча в 17:00