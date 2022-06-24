Вам ніколи не зрозуміти нас, – Бех-Романчук жорстко розкритикувала російську легкоатлетку

Російська ракета знищила спортивний комплекс в центрі Харкова. У ньому часто тренувалися спортсмени олімпійської збірної України.

Бех-Романчук: Ви не в окупації нелюдів

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звернулася до своєї "колеги по цеху" з Росії Марії Ласіцкене. Вона опублікувала відео зруйновного комплексу та написала текст до росіянки.

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"Як думаєш, дівчата по сектору зможуть добре підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону? Вам ніколи не зрозуміти нас! Ви спите спокійно та солодко, їсте добре!

Мама, тато – вдома, діти не помирають, у вас є всі ліки і ви не в окупації нелюдів (які вбивають, ґвалтують, грабують). Але я впевнена, що всі понесуть покарання (включаючи тих, хто мовчить). І розплата буде страшною за цей біль та все те, що робить ваш російський нелюд", – написала Марина.

Бех-Романчук звернулася до Ласінкене / Сриншот

Що відомо про російську спортсменку