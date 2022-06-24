Бех-Романчук: Ви не в окупації нелюдів
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук звернулася до своєї "колеги по цеху" з Росії Марії Ласіцкене. Вона опублікувала відео зруйновного комплексу та написала текст до росіянки.
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"Як думаєш, дівчата по сектору зможуть добре підготуватися в цьому манежі до наступного зимового сезону? Вам ніколи не зрозуміти нас! Ви спите спокійно та солодко, їсте добре!
Мама, тато – вдома, діти не помирають, у вас є всі ліки і ви не в окупації нелюдів (які вбивають, ґвалтують, грабують). Але я впевнена, що всі понесуть покарання (включаючи тих, хто мовчить). І розплата буде страшною за цей біль та все те, що робить ваш російський нелюд", – написала Марина.
Бех-Романчук звернулася до Ласінкене / Сриншот
Що відомо про російську спортсменку
- На початку червня Ласіцкене звернулася до очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Вона розкритикувала його у "боягузтві" через запроваджені санкції до російських атлетів.
- Легкоатлетка запевняє, що не всі атлети в Росії підтримують війну, нібито вони також страждають через дії своєї країни. Проте росіянка не відмовилася від свого військового звання.
- Легкоатлетка є офіцером армії країни-агресора, вона капітан ЗС РФ. На минулих виборах Ласіцкене-Кучина також була довіреною особою президента Володимира Путіна.
- Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко прокоментувала звернення Ласінкене.