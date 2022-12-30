В останній день року, 31 грудня, Барселона проведе свій перший матч після паузи на ЧС-2022. Суперником каталонців у 15 турі Ла Ліги будуть сусіди по місту – Еспаньол.

До теми Левандовський отримав тривалу дискваліфікацію: він повернеться аж наприкінці січня 2023 року

Участь у грі не мав би брати лідер атак "блаугранас" Роберт Левандовський. У минулій грі каталонців (2:1 з Осасуною) поляк отримав червону картку та показав непристойний жест суддям, залишаючи поле.

Спортивний адміністративний суд дискваліфікував нападника на три гри і він мав би повернутись на поле аж в кінці січня. Проте Барселона та Роберт подали апеляцію до Мадридського суду з врегулювання суперечок.

Установа почала розгляд справи по Левандовському, а тому призупинила дію спортивного адмінсуду. Таким чином. дискваліфікація Роберта не почне діяти, поки її не підтвердить найвищий судовий органом.

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Левандовський феєрить у Барселоні

Тобто вже у наступному матчі після вилучення поляк зможе зіграти за каталонців. Варто відзначити, що Роберт є справжнім лідером нападу команди, забивши 13 із 33-х голів Барселони в чемпіонаті.

Після 14-ти зіграних поєдинків каталонці йдуть на першому місці, випереджаючи Реал на два бали. Їх суперник Еспаньол наразі 16-ий, від зони вильоту його відділяє лише одне очко.