Півзахисник "Ягеллонії" Тарас Романчук продовжує отримувати образи зі сторони вболівальників у чемпіонаті Польщі . У 2018 році футболіст змінив українське громадянство на польське.

Черговий інцидент стався під час матчу 33 туру чемпіонату Польщі між "Ягеллонією" та "Лехією", пише Onet Sport.

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Образи у сторону колишнього українця

Один з відвідувачів VIP-ложі крикнув колишньому українцю образливу фразу.

Ти – не поляк. Вали в Україну,

– крикнув фанат.

Можливо, що ображають було і більше на матчі, але чутно їх не було.

Романчук після такої заяви підійшов до ложі і спробував з'ясувати ситуацію, але замість цього почув нові образи.

Справу передано в поліцію. Порушника вже впізнали, справа розслідується.

Покарання агресивного вболівальника, швидше за все, ляже на плечі компанії, яка запросила його на матч. Його представники зустрінуться з представниками стадіону.

Це вже далеко не перший схожий випадок у сторону Тараса Романчука. У лютому 2019 року, коли команда Романчука грати проти "Вісли" футболіста назвали "бандерівцем". Гравець "Вісли" Домінік Фурман спочатку заперечував такі слова, але потім обидва гравці виступили зі спільною заявою.

Кар'єра Романчука