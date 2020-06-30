"Вали в Украину": болельщики против выступлений бывшего украинца в Польше
Полузащитник "Ягеллонии" Тарас Романчук продолжает получать обиды со стороны болельщиков в чемпионате Польши. В 2018 году футболист сменил украинское гражданство на польское.
Очередной инцидент произошел во время матча 33 тура чемпионата Польши между "Ягеллонией" и "Лехией", пишет Onet Sport.
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Обиды в сторону бывшего украинца
Один из посетителей VIP-ложи крикнул прежнему украинцу оскорбительную фразу.
Ты – не поляк. Вали в Украину,
– крикнул фанат.
Возможно, оскорбляющих было и больше на матче, но слышно их не было.
Романчук после такого заявления подошел к ложе и попытался выяснить ситуацию, но вместо этого услышал новые обиды.
Дело передано в полицию. Нарушителя уже узнали, дело расследуется.
Наказание агрессивного болельщика, скорее всего, ляжет на плечи компании, которая пригласила его на матч. Его представители встретятся с представителями стадиона.
Это уже далеко не первый подобный случай в сторону Тараса Романчука. В феврале 2019 года, когда команда Романчука играть против "Вислы" футболиста назвали "бандеровцем". Игрок "Вислы" Доминик Фурман сначала отрицал такие слова, но потом оба игрока выступили с совместным заявлением.
Карьера Романчука
- Тарас Романчук родился в Ковеле Волынской области. Играл за молодежные команды "Ковель" и BRW-ВИК.
- С 2013 года играет в Польше. В сезоне 2013/14 выступал за "Легионовию".
- А в 2014 году перешел в "Ягеллонию". В марте 2018 года футболист сменил украинское гражданство на польское и уже успел дебютировать в составе национальной команды в матче против Южной Кореи. Это пока его единственный матч за сборную Польши.
- В сезоне 2014/15 стал бронзовым призером чемпионата Польши, а в 2016/17 годах получил серебряные награды чемпионата.
- Лучший игрок первого круга чемпионата Польши 2018/19 по данным InStat.