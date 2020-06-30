Полузащитник "Ягеллонии" Тарас Романчук продолжает получать обиды со стороны болельщиков в чемпионате Польши. В 2018 году футболист сменил украинское гражданство на польское.

Очередной инцидент произошел во время матча 33 тура чемпионата Польши между "Ягеллонией" и "Лехией", пишет Onet Sport.

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Обиды в сторону бывшего украинца

Один из посетителей VIP-ложи крикнул прежнему украинцу оскорбительную фразу.

Ты – не поляк. Вали в Украину,

– крикнул фанат.

Возможно, оскорбляющих было и больше на матче, но слышно их не было.

Романчук после такого заявления подошел к ложе и попытался выяснить ситуацию, но вместо этого услышал новые обиды.

Дело передано в полицию. Нарушителя уже узнали, дело расследуется.

Наказание агрессивного болельщика, скорее всего, ляжет на плечи компании, которая пригласила его на матч. Его представители встретятся с представителями стадиона.

Это уже далеко не первый подобный случай в сторону Тараса Романчука. В феврале 2019 года, когда команда Романчука играть против "Вислы" футболиста назвали "бандеровцем". Игрок "Вислы" Доминик Фурман сначала отрицал такие слова, но потом оба игрока выступили с совместным заявлением.

Карьера Романчука