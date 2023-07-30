Вилітають один за одним: основному футболісту Шахтаря діагностували перелом ключиці

Валерій Бондар отримав серйозну травму. Футболіст ризикує вибути на тривалий термін.

Валерію Бондарю попередньо діагностували перелом ключиці. Футболіст травмувався у першому ж офіційному матчі.

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"Гірникам" не позаздриш

Молодий центральний захисник може пропустити значну частину сезону через непередбачувані проблеми. Валерій Бондар отримав страшну травму у стартовому матчі Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар зустрівся із Металістом 1925. Донецький колектив зміг здобути перемогу в матчі з рахунком 1:2 у дебютному матчі Патріка ван Лаувена на чолі "кротів", проте наприкінці зустрічі стався дуже прикрий епізод.

Валерій Бондар пішов у верхову боротьбу на останній четвертій компенсованій хвилині із Дмитров Юсовим, який у свою чергу пасивно відігрував епізод, не діявши активно проти футболіста "кротів". Та от нападник харків'ян ненароком розкрутив у повітрі захисника "гірників", який перелетів через свого опонента та боляче впав на землю. Футболіст не зміг дограти матч до кінця, тому його забрали з поля на ношах. Після завершення зустрічі Бондаря відразу ж відвезли до лікарні, де йому попередньо діагностували перелом ключиці.

Початок сезону пропустить ще один гравець Шахтаря Георгій Судаков, який перебуває у лідерських позиціях у стані "кротів". У півзахисника виявили апендицит.

Відео моторошного епізоду із травмою Бондаря (6:43):