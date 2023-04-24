"Це дитячий садок": експерта роздратувала поведінка молодого гравця Шахтаря у матчі з Динамо
Джерело:ТаТоТаке
Валерій Бондар потрапив під гарячу руку Михайла Смолового. Експерту дуже не сподобалася поведінка молодого захисника "гірників".
Блогер і співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий розкритикував Валерія Бондаря за його "дитячу поведінку" у матчі з київським Динамо (1:1). Експерт вважає, що захисник може накликати на себе таким чином біду.
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Співведучий "ТаТоТаке" розповів, що Бондарю варто менше розмовляти на полі, як у сторону арбітра, так і у сторону суперників. Блогер порівняв Валерія з маленькою дитиною, яка вічно на все скаржиться. Смоловий вважає, що прийде час і хтось "навчить" молодого захисника Шахтаря манері спілкування.
Сильно в цій грі дратував Бондар. Я пам'ятаю дитячий садок. Там були такі дітки, що постійно бігали до вчителів і скаржилися на будь-що. І ось кожен епізод він кричить на все горло: "Жовта, жовта!", "Арбітр, жовта!", "Це фол!". І так абсолютно кожен епізод. Людина половину матчу розмовляла. Був епізод, який мене реально "вбив", коли він, не торкнувшись м’яча, зіграв у ноги Волошину, а потім ще почав на нього кричати і щось розповідати. Зустрінеться на шляху Бондаря колись людина, після якої все закінчиться,
– розповів Смоловий.
Кар'єра Валерія Бондаря
- Центральний захисник – вихованець донецького Шахтаря, в складі якого тільки і виступав та виступає на даний момент. За "гірників" Валерій провів 66 матчів, забив 2 гола та віддав 1 асист. Також у стані "кротів" Бондар ставав чемпіоном України та володарем Кубка країни.
- Валерій – чемпіон світу U-19 у складі збірної України, яку він на поле виводив у ролі капітана. За головну команду країни Бондар, поки що, провів всього три поєдинка.
- Transfermarkt оцінює молодого центрбека у 5 мільйонів євро.