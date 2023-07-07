Валерій Лучкевич став гравцем Колоса. "Хлібороби" активно підсилюють свій склад, аби реалізувати задумане.
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Вибудовується серйозна команда
Ковалівський колектив продовжує залучати у свої лави досвідчених футболістів. Зокрема, Колос встиг підсилитися Микитою Бурдою, який свого часу грав у збірній України, атакувальним півзахисником Олександром Демченком, майстром шедеврів Андрієм Цуріковим та захисником Шахтаря Валерієм Бондаренком. Тепер "хлібороби" ще й підписали фіналіста Ліги Європи.
Новачком ковалівського клубу став фланговий півзахисник Валерій Лучкевич. Останній сезон футболіст провів у складі срібного призера УПЛ Дніпра-1, проте більшість кампанії він пропустив через травму.
У стані "хліборобів", які мають серйозний намір повернути собі місце у єврокубках, Лучкевич виступатиме під 27-им номером.
Також варто відзначити, що Колос підписав також молодого голкіпера Валентина Гороха із Олександрії.
Представлення Валерія Лучкевича / інстаграм Колоса
Кар'єра флангового півзахисника
- Валерій Лучкевич – вихованець запорізького Металурга, звідки футболіст перебрався до Дніпра, де і заявив про себе. Лучкевич разом із дніпровським колективом добрався до фіналу Ліги Європи у 2015 році. У тій кампанії перспективний Валерій виступав на позиції крайнього захисника, який відзначався своєю високою швидкістю. Футболіст часто грав з перших хвилин у Дніпрі, проте на фінальний поєдинок проти Севільї (3:2) він залишився в запасі.
- Після прекрасного періоду у Дніпрі Лучкевича викупив бельгійський Стандарт за 1,2 мільйона євро. Клуб мав стати для Валерія місток у Європу, як це зазвичай є, проте не так склалося, як гадалося.
- Спершу футболіст на правах оренди зі Стандарту, з яким вигравав Кубок Бельгії, перебрався в Олександрію, куди згодом перейшов повноцінно за 250 тисяч євро. А уже зі стану "містян" Лучкевич відправився до Дніпра-1.
- Також в активі Лучкевича 19 матчів за молодіжну збірну України.