Валерій Лучкевич став гравцем Колоса. "Хлібороби" активно підсилюють свій склад, аби реалізувати задумане.

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Вибудовується серйозна команда

Ковалівський колектив продовжує залучати у свої лави досвідчених футболістів. Зокрема, Колос встиг підсилитися Микитою Бурдою, який свого часу грав у збірній України, атакувальним півзахисником Олександром Демченком, майстром шедеврів Андрієм Цуріковим та захисником Шахтаря Валерієм Бондаренком. Тепер "хлібороби" ще й підписали фіналіста Ліги Європи.

Новачком ковалівського клубу став фланговий півзахисник Валерій Лучкевич. Останній сезон футболіст провів у складі срібного призера УПЛ Дніпра-1, проте більшість кампанії він пропустив через травму.

У стані "хліборобів", які мають серйозний намір повернути собі місце у єврокубках, Лучкевич виступатиме під 27-им номером.

Також варто відзначити, що Колос підписав також молодого голкіпера Валентина Гороха із Олександрії.

Представлення Валерія Лучкевича / інстаграм Колоса

Кар'єра флангового півзахисника