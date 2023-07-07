Валерий Лучкевич стал игроком Колоса. "Хлеборобы" активно усиливают свой состав, чтобы реализовать задуманное.

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Выстраивается серьезная команда

Ковалевский коллектив продолжает привлекать в свои ряды маститых и опытных футболистов. В частности, Колос успел усилиться Никитой Бурдой, в свое время игравший в сборной Украины, атакующим полузащитником Александром Демченко, мастером шедевров Андреем Цуриковым и защитником Шахтера Валерием Бондаренко. Теперь "хлеборобы" еще и подписали финалиста Лиги Европы.

Новичком ковалевского клуба стал фланговый полузащитник Валерий Лучкевич. Последний сезон футболист провел в составе серебряного призера УПЛ Днепра-1, однако большинство кампании он пропустил из-за травмы. В состоянии "хлеборобов", которые намерены вернуть себе место в еврокубках, Лучкевич будет выступать под 27-м номером.

Также стоит отметить, что Колос подписал молодого голкипера Валентина Гороха из Александрии.

Представление Валерия Лучкевича / инстаграм Колосса

Карьера флангового полузащитника